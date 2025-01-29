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Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами, - Зеленський
Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами, — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n203604-kyyiv-kompensuie-vtraty-vid-zamorozky-usaid-vlasnymy-ta-ievropeyskymy-koshtamy-zelenskyy.htmlРакурс
Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами. Про це у зверненні 29 січня заявив президент Володимир Зеленський.
ВІн повідомив про початкову доповідь щодо компенсації втрат урядовців та команди Офісу президента — Олексія Кулеби та Віктора Микити.
Ішлося про критично важливі для України програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки.
Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також — говорити з європейцями, — сказав президент.