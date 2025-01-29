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Ракурс
Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами, - Зеленський

Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами, — Зеленський

29 січ 2025, 21:17
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Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами. Про це у зверненні 29 січня заявив президент Володимир Зеленський.

ВІн повідомив про початкову доповідь щодо компенсації втрат урядовців та команди Офісу президента — Олексія Кулеби та Віктора Микити.

Ішлося про критично важливі для України програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки.

Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також — говорити з європейцями, — сказав президент.

Джерело: Ракурс


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