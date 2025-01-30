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В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку, есть погибшие
В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n203609-v-sumah-rossiyskiy-bespilotnik-popal-v-mnogoetajku-est-pogibshie-foto-video.htmlРакурс
У Сумах російський безпілотник пізно увечері 29 січня влучив у багатоповерхівку.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки). Також, попередньо, відомо про 9 постраждалих, серед них дитина.
Ворог завдав удару по 10-ти поверховому житловому будинку. Зруйновано 9 квартир та 12 балконів.
Немає наших сватів, ми не знаємо де вони є. Може десь під завалами. Ми дивимось, що їх не виносили. Син у Вінниці, не можемо йому додзвонитись, а вони удвох були. Кажуть, у них повністю провалена квартира, — розповіли місцеві «Суспільному».