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Ракурс
У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, є загиблі

У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

30 січ 2025, 08:13
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У Сумах російський безпілотник пізно увечері 29 січня влучив у багатоповерхівку.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки). Також, попередньо, відомо про 9 постраждалих, серед них дитина.

Ворог завдав удару по 10-ти поверховому житловому будинку. Зруйновано 9 квартир та 12 балконів.

Немає наших сватів, ми не знаємо де вони є. Може десь під завалами. Ми дивимось, що їх не виносили. Син у Вінниці, не можемо йому додзвонитись, а вони удвох були. Кажуть, у них повністю провалена квартира, — розповіли місцеві «Суспільному».

Джерело: Ракурс


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