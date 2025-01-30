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В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак — видео столкновения
В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак — видео столкновенияhttps://racurs.ua/n203610-v-vashingtone-passajirskiy-samolet-stolknulsya-s-voennym-vertoletom-i-upal-v-reku-potomak-video.htmlРакурс
Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого впав у річку — на борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.
Камери спостереження зафіксували момент зіткнення:
Вертоліт виконував тренувальний політ, пише CBS News.
Літак PSA Airlines, який експлуатує American Airlines, зіткнувся в повітрі з гелікоптером Sikorsky H-60 близько 21.00 за місцевим часом у середу, коли він заходив на злітно-посадкову смугу національного аеропорту Рейгана, повідомило FAA. Літак вилетів з Вічіти, штат Канзас.
Гелікоптер, який брав участь у зіткненні, здійснював тренувальний політ і належав роті B 12-го авіаційного батальйону з Форт-Белвуар у Вірджинії, повідомила CBS News керівник Об'єднаної оперативної групи Національного Капітолійського регіону Хізер Чайрез.
Масштабна пошуково-рятувальна операція триває біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.