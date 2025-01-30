В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак — видео столкновения

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Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого впав у річку — на борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Камери спостереження зафіксували момент зіткнення:

Вертоліт виконував тренувальний політ, пише CBS News.

Літак PSA Airlines, який експлуатує American Airlines, зіткнувся в повітрі з гелікоптером Sikorsky H-60 ​​близько 21.00 за місцевим часом у середу, коли він заходив на злітно-посадкову смугу національного аеропорту Рейгана, повідомило FAA. Літак вилетів з Вічіти, штат Канзас.

Гелікоптер, який брав участь у зіткненні, здійснював тренувальний політ і належав роті B 12-го авіаційного батальйону з Форт-Белвуар у Вірджинії, повідомила CBS News керівник Об'єднаної оперативної групи Національного Капітолійського регіону Хізер Чайрез.

Масштабна пошуково-рятувальна операція триває біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.