У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом і впав у річку Потомак - відео зіткнення

https://racurs.ua/ua/n203610-u-vashyngtoni-pasajyrskyy-litak-zitknuvsya-z-viyskovym-vertolotom-i-vpav-u-richku-potomak-video.html

Ракурс

Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого впав у річку — на борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Камери спостереження зафіксували момент зіткнення:

Новина доповнюється