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Ракурс
У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом і впав у річку Потомак - відео зіткнення

У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом і впав у річку Потомак — відео зіткнення

30 січ 2025, 08:19
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Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого впав у річку — на борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Камери спостереження зафіксували момент зіткнення:

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Джерело: Ракурс


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