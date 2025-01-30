Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Сумах уже четверо погибших в результате попадания "шахеда"

В Сумах уже четверо погибших в результате попадания «шахеда» (ФОТО)

30 янв 2025, 09:06
999

До чотирьох зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки у Сумах.

Рятувальники деблокували з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на 5-му поверсі тіла ще двох людей.

В ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів. З місця влучання евакуйовано 118 людей.

Серед дев’ятьох травмованих були 18-річний юнак у важкому стані та семирічна дитина. Роботи станом на 9.00 30 січня тривають, повідомили в МВС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров