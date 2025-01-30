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Ракурс
В Сумах вже четверо загиблих внаслідок влучання "шахеда"

В Сумах вже четверо загиблих внаслідок влучання «шахеда» (ФОТО)

30 січ 2025, 09:06
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До чотирьох зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки у Сумах.

Рятувальники деблокували з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на 5-му поверсі тіла ще двох людей.

В ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів. З місця влучання евакуйовано 118 людей.

Серед дев’ятьох травмованих були 18-річний юнак у важкому стані та семирічна дитина. Роботи станом на 9.00 30 січня тривають, повідомили в МВС.

Джерело: Ракурс


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