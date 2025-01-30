Авиакатастрофа в Вашингтоне: Трамп возмущен, он уверен, что столкновение можно было предотвратить

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Це погана ситуація, якій слід було запобігти, — Дональд Трамп відреагував на авіакатастрофу біля аеропорту у Вашингтоні.

Президент США у соцмережі Truth Social написав, що поінформований про падіння літака внаслідок зіткнення з гелікоптером і стежить за ситуацією. Також Трамп припустив, що винним у трагедії може бути екіпаж військового гелікоптера, хоча наразі про це говорити зарано.

Ясна ніч, вогні на літаку горіли, чому гелікоптер не піднявся або не опустився, або не повернув. Чому диспетчерська вишка не дала команду вертольоту, що робити, а просто запитала, чи бачать вони літак? Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти, — заявив Трамп.

Нещодавно призначений на посаду міністра оборони Піт Гегсет додав, що його відомство невідкладно розпочало розслідування аварії.

Зараз на річці Потомак працюють понад 300 рятувальників. Аеропорт Рейгана, неподалік якого сталося зіткнення, закрили щонайменше до ранку п’ятниці, 31 січня.

Щонайменше 18 загиблих виявили рятувальники внаслідок аварії літака у Вашингтоні, рятувально-пошукові роботи тривають, повідомляє CBS News.

Voice of America з посиланням на кореспондентку NBC Джулі Кері повідомляє також про щонайменше чотирьох постраждалих, яких доправили в пожежну частину аеропорту Рейгана. Їхній стан невідомий.

Температура води в річці Потомак, куди впав літак, зараз становить близько 2 градусів за Цельсієм. У таких умовах людина може протриматися приблизно півгодини до настання гіпотермії та втрати свідомості. На місці аварії працюють десятки рятувальників, гелікоптери, човни та інша техніка.

На радарах помітно, що за мить до зіткнення з гелікоптером (на його борту перебували троє членів екіпажу, їх доля невідома) літак різко змінив напрямок руху. Що стало причиною цього поки незрозуміло.

Катастрофа пасажирського літака у Вашингтоні — перша з 2009 року у США, яка призвела до людських жертв.

Опубліковано переговори диспетчерів перед зіткненням літака та Black Hawk

Оператори авіадиспетчерської служби намагалися зв’язатися з військовим гелікоптером Black Hawk перед його зіткненням з пасажирським Bombardier CRJ700 над річкою Потомак. Як повідомляє CNN, переговори диспетчерів опублікував сервіс LiveATC.

Імовірно, диспетчер на записі запитує екіпаж вертольота, чи бачить він пасажирський борт, після чого наказує йому пропустити літак і пролетіти за ним.