Авіакатастрофа у Вашингтоні: Трамп обурився, він упевнений, що зіткненню можна було запобігти

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Це погана ситуація, якій слід було запобігти, — Дональд Трамп відреагував на авіакатастрофу біля аеропорту у Вашингтоні.

Президент США у соцмережі Truth Social написав, що поінформований про падіння літака внаслідок зіткнення з гелікоптером і стежить за ситуацією. Також Трамп припустив, що винним у трагедії може бути екіпаж військового гелікоптера, хоча наразі про це говорити зарано.

Ясна ніч, вогні на літаку горіли, чому гелікоптер не піднявся або не опустився, або не повернув. Чому диспетчерська вишка не дала команду вертольоту, що робити, а просто запитала, чи бачать вони літак? Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти, — заявив Трамп.

Нещодавно призначений на посаду міністра оборони Піт Гегсет додав, що його відомство невідкладно розпочало розслідування аварії.

Зараз на річці Потомак працюють понад 300 рятувальників. Аеропорт Рейгана, неподалік якого сталося зіткнення, закрили щонайменше до ранку п’ятниці, 31 січня.