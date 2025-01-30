У Роботиного без вести пропал российский оккупант – 4-кратный чемпион мира по пауэрлфитингу

https://racurs.ua/n203614-u-robotinogo-bez-vesti-propal-rossiyskiy-okkupant-4-kratnyy-chempion-mira-po-pauerlfitingu.html

Ракурс

Біля Роботиного зник безвісті російський окупант — 4-разовий чемпіон світу з пауерлфітингу Андрюхін.

Воювати проти України 54-річний Андрюхін добровольцем розпочав восени 2022 року. Окупант — чотириразовий чемпіон світу, п’ятиразовий чемпіон Європи, а також багаторазовий чемпіон росії, пише «Новинарня».

У сюжеті російських пропагандистів зазначалося, що Андрюхін бере участь у бойових діях на запорізькому напрямку, а з травня 2023 року був кулеметником у штурмовій групі.

Українців під час інтерв’ю пропагандистам спортсмен називав «хохл*ми»

Згідно з інформацією дружини окупанта, він зник безвісти 23 серпня 2024 року біля Роботиного (Запорізька область).