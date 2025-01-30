Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
У Роботиного без вести пропал российский оккупант – 4-кратный чемпион мира по пауэрлфитингу

У Роботиного без вести пропал российский оккупант — 4-кратный чемпион мира по пауэрлфитингу

30 янв 2025, 09:49
999

Біля Роботиного зник безвісті російський окупант — 4-разовий чемпіон світу з пауерлфітингу Андрюхін.

Воювати проти України 54-річний Андрюхін добровольцем розпочав восени 2022 року. Окупант — чотириразовий чемпіон світу, п’ятиразовий чемпіон Європи, а також багаторазовий чемпіон росії, пише «Новинарня».

У сюжеті російських пропагандистів зазначалося, що Андрюхін бере участь у бойових діях на запорізькому напрямку, а з травня 2023 року був кулеметником у штурмовій групі.

Українців під час інтерв’ю пропагандистам спортсмен називав «хохл*ми»

Згідно з інформацією дружини окупанта, він зник безвісти 23 серпня 2024 року біля Роботиного (Запорізька область).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров