В Минобороны разбираются, кто возглавляет Агентство оборонных закупок

https://racurs.ua/n203620-v-minoborony-razbirautsya-kto-vozglavlyaet-agentstvo-oboronnyh-zakupok.html

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У Міністерстві оборони Украни розбираються, хто саме очолює Агентство оборонних закупівель (АОЗ).

29 січня сталася чергова — вже третя — за тиждень зміна в державному реєстрі щодо керівника АОЗ.

Керівницею АОЗ в реєстрі знову зазначено Марину Безрукову, а Арсен Жумаділов — вже не згадується навіть як тимчасово виконуючий обовʼязки.

24 січня міністр Рустем Умєров вивів з Наглядової ради двох її членів від держави і тимчасово відсторонив Марину Безрукову, водночас призначив т.в.о. Жумаділова.

25 січня нотаріус внесла незаконні зміни в державний реєстр. Вона видалила Безрукову і вписала Жумаділова (без згадки, що той т.в.о).

28 січня у запис в держреєстр змінюють: там з’являється формулювання про те, що Жумаділов т.в.о. на період відсторонення повноважної (хоч і відстороненої) директорки.

29 січня запис щодо керівника АОЗ в реєстрі знову змінюється. Тепер Жумаділов зникає навіть як т.в.о., і в графу керівник повертається Марина Безрукова. Ці зміни було внесено натаріусом на основі рішення Наглядової ради АОЗ про продовження на рік контракту з Безруковою.

Сама Безрукова напередодні «Суспільному» обережно прокоментувала своє становище на посаді керівника АОЗ, фактично визнаючи, що тимчасово її функції покладено на Арсена Жумаділова — призначенця міністра оборони Рустема Умєрова.

За її словами, Жумаділов коротко повідомив її про те, що відтепер саме він є головним в АОЗ на час проведення службового розслідування щодо Безрукової. Водночас Умєров своє рішення щодо відсторонення її від посади з очільницею АОЗ не обговорював.

Раніше Антикорупційне бюро відкрило справу про зловживання владою міністром оборони Рустемом Умєровим за заявою Центру протидії корупції.

У відповіді НАБУ на запит «Інтерфакс-Україна» ідеться, що «за результатами розгляду заяви ухвалено рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України».

У Центрі протидії корупції вважають, що Умєров незаконно відкликав із Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Юрія Джигіра і Тараса Чмута, а також не продовжив контракт із директором АОЗ Мариною Безруковою.

Джигір і Чмут голосували за продовження контракту з Безруковою.

Про атаку влади на ключову антикорупційну реформу в оборонці вже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg. Також з цього приводу висловилися НАТО і посли G7 в Україні. Вони вимагають проводити воєнні закупівлі відповідно до стандартів НАТО.