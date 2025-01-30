Армия рф обстреляла центр Краматорска, среди раненых есть дети

Росіяни уранці 30 січня вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу поранено 12 людей, повідомив начальник МВА Гончаренко.

Про щонайменше двох поранених дітей — 8-річного хлопчика і 7-річну дівчинку — повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того були й інші обстріли населених пунктів. У Іванополі одна людина загинула, інша була поранена в Часовому Яру.

У Костянтинівці, Білокузьминівці та Комарі влада зафіксувала пошкодження житлових будівників.