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Армия рф обстреляла центр Краматорска, среди раненых есть дети
Армия рф обстреляла центр Краматорска, среди раненых есть дети (ФОТО)https://racurs.ua/n203624-armiya-rf-obstrelyala-centr-kramatorska-sredi-ranenyh-est-deti-foto.htmlРакурс
Росіяни уранці 30 січня вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу поранено 12 людей, повідомив начальник МВА Гончаренко.
Про щонайменше двох поранених дітей — 8-річного хлопчика і 7-річну дівчинку — повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
Крім того були й інші обстріли населених пунктів. У Іванополі одна людина загинула, інша була поранена в Часовому Яру.
У Костянтинівці, Білокузьминівці та Комарі влада зафіксувала пошкодження житлових будівників.