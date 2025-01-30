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Армія рф обстріляла центр Краматорська, серед поранених є діти
Армія рф обстріляла центр Краматорська, серед поранених є діти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203624-armiya-rf-obstrilyala-centr-kramatorska-sered-poranenyh-ie-dity-foto.htmlРакурс
Росіяни уранці 30 січня вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу поранено 12 людей, повідомив начальник МВА Гончаренко.
Про щонайменше двох поранених дітей — 8-річного хлопчика і 7-річну дівчинку — повідомив керівник Донецької ОВА Філашкін. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
Крім того були й інші обстріли населених пунктів. У Іванополії одна людина загинула, інша була поранена в Часовому Яру.
У Костянтинівці, Білокузьминівці та Комарі влада зафіксувала пошкодження житлових будівників.