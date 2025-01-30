ПАСЕ приняла резолюцию о мире в Украине

ПАСЕ приняла резолюцию по Украине. Фото:

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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України.

У четвер, 30 січня, ПАРЄ більшістю голосів схвалила резолюцію «Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні». Це є головний документ щодо України, ухвалений на зимовій сесії 2025 року. За нього проголосувало 86 депутатів. Жодного голосу «проти» не було, а шестеро утрималися від голосування. Про це повідомила «Українська правда».

Цей документ закликає «до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру». У ньому неодноразово наголошується прихильність до принципу «мир через силу».

У резолюції вказується, що надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Також наголошується, що будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та «з повагою до її права визначати своє майбутнє".

В ПАРЄ зазначили, що країна-агресор рф воює не лише проти України, але здійснює гібридну агресію також проти інших держав, бо втручається в політичні процеси. Тому Асамблеї вважають, що «справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше — світу».

Також у резолюції вказується необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії рф, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за агресію проти України.

Нагадаємо, влітку минулого року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про створення спеціального трибуналу по росії й необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Джерело: «Українська правда»