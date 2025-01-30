Разрушения в Сумах. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203628-vozroslo-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-domu-v-sumah.html

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Зросла кількість жертв після удару російської армії по багатоповерхівці у Сумах.

Наразі вже відомо про шістьох загиблих. Тіла іще однієї подружньої пари дістали з-під завалів. Загиблі — це три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина. Про 30 січня прокуратура Сумської області повідомила у Telegram.

Станом на 15.30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинули шість людей, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС поінформували, що на першому поверсі рятувальники деблокували тіла двох загиблих. Постраждалих наразі дев’ятеро осіб. Наразі аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Для безпечного демонтажу аварійних конструкцій фахівці використовують спеціальне обладнання.

Сумська міська рада поінформувала у Telegram, що внаслідок влучання російського БпЛА пошкоджено 10 багатоквартирних житлових будинків, зруйновано та пошкоджено 462 вікна.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня російські окупанти влучили дроном по житловому будинку у Сумах. Внаслідок обстрілу загинули та постраждали люди. Попередньо відомо про дев’ять зруйнованих кватир та 12 балконів.