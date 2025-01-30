В Сумах уже восемь погибших. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203634-udar-rossiyan-po-sumam-kolichestvo-jertv-snova-vozroslo.html

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Збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного російського авіаудару по багатоповерхівці в Сумах.

З-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки. Ще 12 людей отримали поранення. Серед постраждалих — восьмирічна дівчинка, матір якої загинула. Про це 30 січня прокуратура Сумської області повідомила у Telegram.

Зазначається, що станом на 18.20 загинули: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, 74-річний чоловік та 37-річна мама пораненої дівчинки.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня російські окупанти влучили дроном по житловому будинку у Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 багатоквартирних житлових будинків, зруйновано та пошкоджено 462 вікна.