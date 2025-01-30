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Ракурс
У Сумах вже восьмеро загиблих. Фото: ДСНС

Удар росіян по Сумах — кількість жертв знову зросла (ФОТО)

30 січ 2025, 19:19
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Збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного російського авіаудару по багатоповерхівці в Сумах.

З-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки. Ще 12 людей отримали поранення. Серед постраждалих — восьмирічна дівчинка, матір якої загинула. Про це 30 січня прокуратура Сумської області повідомила у Telegram.

Зазначається, що станом на 18.20 загинули: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, 74-річний чоловік та 37-річна мама пораненої дівчинки.

У Сумах вже восьмеро загиблих. Фото: прокуратура

У Сумах вже восьмеро загиблих. Фото: прокуратура

Нагадаємо, у ніч на 30 січня російські окупанти влучили дроном по житловому будинку у Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 багатоквартирних житлових будинків, зруйновано та пошкоджено 462 вікна.

Джерело: Ракурс


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