Литва передала Украине переносные ЗРК. Фото:

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Нову військову допомогу отримала Україна від Литви.

Силам оборони України передали переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності разом з ракетами. Це озброєння надійшло в Україну наприкінці минулого тижня. Назви ПЗРК, передані армії, не називаються. Про це Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову підтримку на понад 767 млн євро. А загальна підтримка Литви Україні перевищила 1,5 млрд євро.

Крім того, литовський уряд і надалі підтримуватиме ЗСУ. Зокрема, у 2025 році Сили оборони посилюватимуть системами ППО, боєприпасами, безпілотниками й протидроновими системами. Крім того, у пріоритеті й підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєння, виробленого в Україні.

У литовському Міноборони також заявили, що Вільнюс сприятиме Коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією. А також іншим коаліціям, членом якої є. Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи.

Нагадаємо, нещодавно уряд Литви звітував про передачу Збройним силам України безпілотників, вироблені у Литві, а також тепловізорів та п’ятитонних телескопічних навантажувачів.