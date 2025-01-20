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ЗСУ передали новий пакет допомоги від Литви. Фото:

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

20 січ 2025, 22:19
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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви.

Наприкінці минулого тижня Збройним силам України передали безпілотники, вироблені у Литві, а також тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі. Про це повідомила прес-служба литовського Міністерства оборони.

Ми не можемо знизити темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає піклування про нашу власну безпеку. У нас стільки ж часу, як і в України, — наголосила очільник оборонного відомства Довіле Шакалене.

Також, за її словами, литовський уряд усунув бюрократичні перешкоди і тепер підтримка надходитиме в Україну ще швидше. Міністр нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Литва надала Києву військову допомогу на суму понад 754 млн євро. А загальна підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і перевищила 1,5 млрд євро.

ЗСУ передали новий пакет допомоги від Литви. Фото: Міноборони Литви

Нагадаємо, 9 січня США оголосили про останній пакет військової допомоги Україні за часів президентства Джо Байдена. Зокрема, українським Силам оборони пообіцяли: ракети протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля» й допоміжне обладнання для F-16, стрілецьку зброю та боєприпаси.

Джерело: Ракурс


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