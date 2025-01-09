Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото:

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Нову військову допомогу Україні оголосили Сполучені Штати Америки.

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У четвер, 9 січня, у ході засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині стало відомо про черговий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн дол. Це остання допомога за часів президентства Джо Байдена. Допомогу анонсував міністр оборони США Ллойд Остін.

Я оголошую сьогодні новий пакет допомоги вартістю 500 млн дол., — заявив Остін.

Зокрема, українським Силам оборони американці передадуть:

додаткові ракети для української ППО;

ракети класу «повітря-земля» та інше обладнання для винищувачів F-16;

артилерійські боєприпаси.

Глава Пентагону додав, що «Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна з найбільших справ нашого часу».

Також у рамках зустрічі «Рамштайн» союзники України погодили плани підтримки її обороноздатності до 2027 року. Лідери восьми коаліцій, включаючи США, оприлюднили спільну заяву, в якій узгоджено вісім дорожніх карт, що мають на меті посилити оборону України та сприяти її інтеграції з НАТО.

Нагадаємо, на засіданні «Рамштайн» повинні обговорити безпосередні потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні та важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів. Також очікується, що на засіданні Контактної групи визначать план обороноздатність України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.