ВСУ передали новый пакет помощи от Литвы. Фото: Минобороны Литвы

https://racurs.ua/n203326-litva-peredala-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi.html

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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви.

Наприкінці минулого тижня Збройним силам України передали безпілотники, вироблені у Литві, а також тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі. Про це повідомила прес-служба литовського Міністерства оборони.

Ми не можемо знизити темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає піклування про нашу власну безпеку. У нас стільки ж часу, як і в України, — наголосила очільник оборонного відомства Довіле Шакалене.

Також, за її словами, литовський уряд усунув бюрократичні перешкоди і тепер підтримка надходитиме в Україну ще швидше. Міністр нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Литва надала Києву військову допомогу на суму понад 754 млн євро. А загальна підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і перевищила 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, 9 січня США оголосили про останній пакет військової допомоги Україні за часів президентства Джо Байдена. Зокрема, українським Силам оборони пообіцяли: ракети протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля» й допоміжне обладнання для F-16, стрілецьку зброю та боєприпаси.