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Ракурс
Боевые действия в Украине. Карта: DeepState

Армия рф оккупировала Новоандреевку в Донецкой области (ФОТО)

31 янв 2025, 10:20
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Російські окупанти здобули деякі успіхи на фронті в Україні.

Зокрема, загарбники окупували Новоандріївку Донецької області та просунулися в районі кількох населених пунктів — у Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко. Водночас ЗСУ відновили позиції біля населеного пункту Удачне на Донеччині. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наразі не підтвердили інформацію про окупацію ще одного населеного пункту на Донбасі. У вечірньому зведенні йшлося про те, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Вчора на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Бойові дії в Україні. Карта: DeepState

Бойові дії в Україні. Карта: DeepState

Бойові дії в Україні. Карта: DeepState

Бойові дії в Україні. Карта: DeepState

Нагадаємо, 27 січня фахівці DeepState заявили, що російські окупанти вже фіксуються в центральній частині Великої Новосілки. В ОСУВ «Хортиця» вже зазначили, що ЗСУ вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях.

Источник: Ракурс


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