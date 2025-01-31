Бойові дії в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n203646-armiya-rf-okupuvala-novoandriyivku-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

Російські окупанти здобули деякі успіхи на фронті в Україні.

Зокрема, загарбники окупували Новоандріївку Донецької області та просунулися в районі кількох населених пунктів — у Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко. Водночас ЗСУ відновили позиції біля населеного пункту Удачне на Донеччині. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наразі не підтвердили інформацію про окупацію ще одного населеного пункту на Донбасі. У вечірньому зведенні йшлося про те, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Вчора на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Нагадаємо, 27 січня фахівці DeepState заявили, що російські окупанти вже фіксуються в центральній частині Великої Новосілки. В ОСУВ «Хортиця» вже зазначили, що ЗСУ вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях.