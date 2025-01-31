В "Резерв+" добавили генерацию электронных направлений. Фото

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Ракурс

Електронні направлення на ВЛК з’явилися у застосунку «Резерв+".

З сьогоднішнього дня, 31 січня, військовозобов’язані зможуть створити направлення на військово-лікарську комісію в цьому додатку. Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у Facebook.

Сьогодні ми запускаємо в «Резерв+" зручну генерацію електронних направлень на ВЛК. Більше ніхто не зможе сказати «у нас обід», «приходьте через два тижні», або «встаньте в чергу». Ми робимо більше, ніж цифрові послуги. Ми повертаємо повагу держави до її громадян, — зазначила посадовець.

Нещодавно Черногоренко наголошувала, спершу послуга запрацює для тих, хто хоче пройти медогляд за власним бажанням, а згодом — для громадян, які вже мають повістку на ВЛК. Також в Міноборони розробляють можливість самостійного обрання в «Резерв+" медзакладу для проходження медкомісії.

Нагадаємо, в Міноборони зазначали, що нововведення дозволить військовозобов’язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію через «Резерв+". Це позбавить необхідності відвідувати ТЦК для отримання паперового направлення, пишуть в Міноборони.