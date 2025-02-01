Россияне направили на Запорожье 18 «Шахедов». Фото: ОВА

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Армія рф скерувала на Запоріжжя 18 «Шахедів» — це був наймасовіший удар по місту за останній час.

Внаслідок нальоту БпЛА в обласному центрі пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, навчальний заклад. Також зафіксовані пошкодження автомийки та приватних гаражів. Виникли кілька пожеж, які загасили рятувальники. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Ворожий обстріл призвів до того, що в місті були знеструмлені понад 400 абонентів. Згодом енергетики відновили подачу світла до домівок.

У ДСНС поінформували, що внаслідок падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу й він відмовився від госпіталізації.

Очільник обласної військової адміністрації також оприлюднив у мережі фото та відео російської дронової атаки на Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері 31 січня російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами типу «Іскандер». У центральній частині міста зруйнувана будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Семеро осіб постраждали, їх госпіталізували.