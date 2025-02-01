Разрушения в Полтаве. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Полтаві зросла.

Ворожий удар ракетою по п’ятиповерховому житловому будинку призвів до загибелі трьох осіб. Поранення дістали 13 людей. Серед постраждалих є троє дітей. Ще 22 людину врятували надзвичайники. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

В Офісі генпрокурора поінформували, що правоохоронці встановили, що по Полтаві окупанти сьогодні вранці вдарили надзвуковою ракетою Х-22. Обстріл зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки та пошкодив інші житлові будинки й автомобільний транспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактам вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 1 лютого росія атакувала Україну ракетами, ударними дронами та авіабомбами. Пошкодження зафіксовані у Полтаві, Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Київській областях. Є загиблі та поранені.