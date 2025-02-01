Последствия российского ракетного удара по Полтаве, фото: ГСЧС

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У Полтаві кількість загиблих внаслідок ракетної атаки, завданої рашистами сьогодні, 1 лютого, збільшилася до восьми людей, з них одна дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також повідомлялося про зростання до 17 кількості постраждалих — серед них четверо дітей: віком два, вісім та 12 років, а також тримісячне немовля.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Також ДСНС опублікувало відео порятунку пораненого літнього чоловіка із заблокованої квартири на верхньому поверсі постраждалої багатоповерхівки. На відео показана, як рятувальники обережно, крок за кроком, спускають пораненого вниз.