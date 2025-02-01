В Украине в 2025 году могут пройти выборы, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n203698-u-trampa-zagovorili-o-neobhodimosti-provedeniya-vyborov-v-ukraine-reuters.html

Ракурс

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з росією у найближчі місяці.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіта Келлога.

Зазначається, що Келлог заявив в інтерв’ю, що президентські та парламентські вибори в Україні, призупинені під час війни з росією, «повинні відбутися».

Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо, — наголосив Келлог. — Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися.

Зазначається, що план Трампа щодо припинення війни все ще розробляється, і жодних політичних рішень ще не прийнято, але, за інформацією джерел агентства:

Келлог та інші посадовці Білого дому обговорювали останніми днями можливість підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир’я з росією;

представники Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на первинному припиненні вогню, перш ніж намагатися укласти більш тривалу угоду;

якщо президентські вибори відбудуться в Україні, переможець може бути відповідальним за переговори з Москвою щодо укладення довгострокового пакту.

Водночас агентство зазначає, що наразі не відомо, як таку пропозицію Трампа сприймуть у Києві.

Високопоставлений радник у Києві та джерело в українському уряді заявили, що адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційною пропозицією провести президентські вибори до кінця року, — зазначає Reuters.

Джерело: Reuters