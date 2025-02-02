В центре Харькова вспыхнул большой пожар после попадания российского БПЛА

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Пожежа площею близько 2000 кв. м. спалахнула у середмісті Харкова після влучання російського ударного безпілотника. Горять склади та виробничі приміщення, розповів Суспільному на місці події речник рятувальників регіону Євген Василенко.

Поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горять текстильні вироби, сировина з поліефіру. На місці працюють підрозділи ДСНС: 8 відділень, 45 рятувальників. За попередніми даними, поранених немає, — каже Василенко.

Вибух пролунав близько опівночі. Зупинити поширення вогню рятувальникам вдалося за півтори години, каже Василенко.

В ніч на неділю російські військові запустили у бік Харкова кілька ударних безпілотників. За попередніми даними, для атаки використовували «Шахеди», повідомив Суспільному речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Це третє влучання безпілотниками такого типу по цивільним складам та житловим будинка міста протягом тижня.