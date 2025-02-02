Убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать, - Драпатый

https://racurs.ua/n203708-ubiystva-voennyh-v-tylu-eto-krasnaya-liniya-kotoruu-nelzya-peresekat-drapatyy.html

Ракурс

Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України, бо це за межею того, що можна толерувати.

Таку заяву зробив 2 лютого командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий щодо вбивства військового ТЦК на Полтавщині.

Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув. Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв, — сказав Драпатий.

Український командир нагадав, що «поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість».