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Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати, - Драпатий
Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати, — Драпатийhttps://racurs.ua/ua/n203708-vbyvstva-viyskovyh-u-tylu-ce-chervona-liniya-yaku-ne-mojna-peretynaty-drapatyy.htmlРакурс
Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України, бо це за межею того, що можна толерувати.
Таку заяву зробив 2 лютого командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий щодо вбивства військового ТЦК на Полтавщині.
«Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув. Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв, — сказав Драпатий.
Український командир нагадав, що «поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість».
Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім. Світла пам’ять загиблому воїну. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам, — йдеться у зверненні Драпатого.