В ОСУВ "Хортица" заметили замедление наступления рашистов, они давят на отдельных направлениях

https://racurs.ua/n203717-v-osuv-hortica-zametili-zamedlenie-nastupleniya-rashistov-oni-davyat-na-otdelnyh-napravleniyah.html

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Темпи наступу російських окупантів сповільнюються. Вони завʼязли у міських боях за Часів Яр і Торецьк, а також у спробі оточити Покровськ.

За словами речника ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова, це означає, що росіяни вже не намагаються тиснути по всій лінії фронту, а на конкретних напрямках, зокрема, намагаються оточити Покровськ.

Тобто якщо ми кажемо про Часів Яр, Торецьк, росіяни там увʼязли в міських боях, очевидно, що там просування не йде швидко. Щобільше, українські війська контратакують. Друге — велика кількість росіян зараз кинута на одне єдине завдання — спробу охопити Покровськ. І там вони теж зав’язли, — зазначив Трегубов в ефірі телемарафону 2 лютого.

Тому останніми днями кількість боєзіткнень загалом зменшилася.

Упродовд доби 1−2 лютого зафіксовано 110 бойових зіткнень.

За словами Трегубова, це означає, що росіяни вже не намагаються тиснути по всій лінії фронту, а на конкретних напрямках, зокрема, намагаються оточити Покровськ.

Тому так, певні ознаки сповільнення є. Чи від цього легше? Я б не сказав, бо слід розуміти, що обидві сторони втомлені … і інтенсивність загалом падає. Але це водночас і дуже важкий період бою. Треба розуміти, якщо математично менша кількість боєзіткнень, наприклад, учора, це не означає, що стало легше, — сказав Трегубов.

Він додав, що зараз окупаційні війська постійно атакують одні і ті ж населені пункти, у деяких їм вдається зачепитися, взяти під контроль певні будівлі, у деяких випадках — пів села. Але, за словами речника, українські війська контратакують на низці напрямків.

Як зазначив Трегубов, якщо у росіян і був намір вирішити низку завдань до виборів президента у США, то вони його реалізувати не змогли. І зараз ворог не здатен на швидкі ривки, хоча має перевагу в піхоті та певні успіхи на інших напрямках.

За його словами, наразі дії окупаційних військ не привʼязані до якихось дат, а швидше до спроб вести переговори на міжнародному рівні.

Про те, що на іншому напрямку росіяни намагаються форсувати Оскіл та закріпитися на плацдармі, але успіху не мають, розповів для каналу «Ми — Україна» командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Військовий зазначив, що росіяни намагаються користатися для такого форсування специфічними погодними умовами, однак безуспішно.