Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, після 16.00 завдали авіаударів по житлових кварталах Херсона.

Загиблих немає, проте є поранені і суттєві руйнування цивільної інфраструктури. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС та очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Серед постраждалих — 46-річна жінка, яку виявили під завалами.

Надзвичайникам знадобилося близько однієї години, щоб дістати постраждалу. Під час рятувальної операції вони постійно говорили з жінкою, щоб та залишалася у свідомості. На щастя, операція порятунку пройшла успішно, постраждалу передали медикам, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що стан потерпілої медики оцінюють як тяжкий. У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення черевної порожнини.

Ще двох людей врятували з приміщень, що були зруйновані вибуховою хвилею. Їм також надається медична допомога.

Також постраждала 40-річна жінка, яка в момент прильоту авіабомби була на вулиці. У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення спини. Наразі потерпіла в лікарні.