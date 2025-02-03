Президент США Дональд Трамп. Фото:

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Адміністрація президента Дональда Трампа вже веде переговори про війну в Україні.

Білий дім готує «зустрічі та переговори» з Україною, російською федерацією та «різними сторонами». Американський лідер вважає, що ці дискусії відбуваються досить добре. Слова глави США передає CNN.

Ми маємо справу з Україною і росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре, — зазначив Трамп.

Раніше американський лідер заявляв, що веде «дуже серйозне обговорення» з росією щодо завершення війни в Україні, а втім, не пояснив, що саме він мав на увазі.

Водночас спеціальний посланник Трампа з питань України та рф Кіт Келлог заявив в інтерв’ю Fox News, що і Київ, і Москва повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський «вже дав зрозуміти, що помʼякшить свою позицію щодо територій». І путіну також доведеться помʼякшити свої позиції, — зазначив Келлог.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року, якщо вдасться досягнути угоди про припинення вогню з росією найближчими місяцями.

Джерела: CNN, Fox News