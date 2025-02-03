Администрация Трампа отстранила около 100 сотрудников USAID. Фото:

https://racurs.ua/n203735-pochti-100-sotrudnikov-usaid-otstranili-ot-raboty-reuters.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа за останній тиждень відсторонила від роботи майже 100 співробітників USAID.

Зараз Білий дім розглядає можливість остаточного розпуску Агентства США з міжнародного розвитку та передачі його повноважень Державному департаменту Сполучених Штатів. Про це повідомив Reuters із посиланням на власні джерела.

Майже 30 співробітників бюро законодавчих та громадських справ USAID раптово втратили доступ до своїх робочих поштових скриньок. Двох високопосадовців служби безпеки агентства також відправили у відставку після того, як вони відмовилися передати секретні документи представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), яке очолює Ілон Маск.

Зазначається, що масові звільнення та скорочення відбуваються після рішення Трампа заморозити майже всю іноземну допомогу США, щоб переглянути її відповідність принципу «Америка передусім».

Тим часом Ілон Маск звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку у нібито фінансуванні «дослідження біологічної зброї і створення COVID-19». Мільярдер звинуватив USAID у тому, що воно є «злочинною організацією» і наголосив: «Час їй померти».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що офіційний сайт USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) перестав працювати 1 лютого. Під час спроби доступу на https://www.usaid.gov/ користувачі бачать повідомлення про неможливість знайти IP-адресу сервера.