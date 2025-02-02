Офіційний сайт USAID перестав працювати

https://racurs.ua/ua/n203705-oficiynyy-sayt-usaid-perestav-pracuvaty.html

Ракурс

Офіційний сайт USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) перестав працювати 1 лютого. Під час спроби доступу користувачі бачать повідомлення про неможливість знайти IP-адресу сервера.

Це сталося на тлі повідомлень про те, що в адміністрації Трампа обговорюють можливу реорганізацію агентства та його підпорядкування Держдепартаменту США, пише Reuters.

USAID є ключовою структурою, що займається міжнародною допомогою та розвитком, а його незалежний статус дозволяє здійснювати гуманітарні програми по всьому світу (зокрема і в країнах, які США не вважають «дружніми» — Ірані, Іраку, Кубі тощо).

Держдепартамент у таких країнах не працюватиме. Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити фінансування всіх проєктів.

Втім, детальних вказівок, як реалізовувати директиву та чи будуть винятки, його працівники наразі не мають. USAID в Україні, серед іншого, підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи, а також ініціативи з допомоги ветеранам.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа може передати USAID у підпорядкування Держдепу.

За словами одного із співрозмовників Politico в Раді національної безпеки США точилися дискусії на тему можливої передачі USAID у підпорядкування Держдепу. Неназваний американський чиновник підтвердив, що це питання обговорювалося, однак заявив, що остаточного рішення щодо цього немає.

Видання Politico з посиланням на двох посадовців адміністрації США також пише, що команда Трампа вивчає можливість включення USAID до Держдепу США.