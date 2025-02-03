россия ночью запустила по Украине 71 БпЛА — ПВО сбила 38 из них

россия ночью запустила по Украине 71 БпЛА. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n203736-rossiya-nochu-zapustila-po-ukraine-71-bpla-pvo-sbila-38-iz-nih.html

Ракурс

Масовану атаку безпілотників відбили українські військові минулої ночі.

Росіяни спрямували по Україні 71 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в росії й тимчасово окупованого Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття ворожої атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Збиття відбувалося у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Захисникам вдалося «приземлити» 38 дронів.

Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

Російська дронова атака призвела до пошкоджень на Сумщині, Харківщині та Черкащині.

Нагадаємо, 2 лютого українська протиповітряна оборона збила 40 із 55 російських дронів, а ще 13 були локаційно втрачені. Унаслідок атаки постраждали Харківщина та Сумщина.