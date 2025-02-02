ППО збила вночі 40 із 55 дронів, постраждали Харківщина та Сумщина

Гасіння пожежі на підприємстві у Харкові.

https://racurs.ua/ua/n203711-ppo-zbyla-vnochi-40-iz-55-droniv-postrajdaly-harkivschyna-ta-sumschyna.html

Ракурс

Сили ППО збили 40 із 55 дронів, ще 13 — локаційно втрачені. Унаслідок атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

У Слобідському районі Харкова загорілися (https://t.me/synegubov/12901) текстиль, папір та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства.

На Сумщині горів об'єкт інфраструктури. Також через удар пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків та два легкових автомобіля.

Щодня росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За цей тиждень 27 січня — 1 лютого сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей.