В беларуси официально признали александра лукашенко победителем «выборов». Фото:

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олександра лукашенка визнали переможцем на «виборах» президента.

Білоруська Центральна виборча комісія офіційно затвердила перемогу диктатора, який нібито набрав понад 5 млн голосів — 86,82%. Рішення було ухвалене на засіданні ЦВК у понеділок, 3 лютого, передає «Дзеркало».

Інші кандидати отримали:

Сергій Сиранков — 3,21% (189,7 тис. голосів);

Олег Гайдукевич — 2,02% (119,3 тис. голосів);

Ганна Канопацька — 1,86% (109,8 тис. голосів);

Олександр Хижняк — 1,74% (102,8 тис. голосів).

Проти всіх проголосували 3,60% виборців.

Нагадаємо, 26 січня білоруське державне інформагентство «БелТА» посилаючись на «екзитпол» поінформувало, що диктатор олександр лукашенко виграв на так званих виборах у білорусі з 87,6%.

В ЄС назвали вибори в білорусі такими, що вони не були «ні вільними, ні чесними». Європарламент закликав країни-члени та міжнародну спільноту не визнавати майбутні вибори та кампанію в білорусі, оскільки вони не відповідають стандартам демократичних виборів.

ОБСЄ відмовилася надсилати спостерігачів для моніторингу голосування.