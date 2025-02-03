Во Часов Яре от обстрелов погибли пять человек

https://racurs.ua/n203749-vo-chasov-yare-ot-obstrelov-pogibli-pyat-chelovek.html

Ракурс

У Часовому Яру на Донеччині нещодавно загинули п’ятеро людей від 32 до 66 років — 3 лютого вдалося знайти тіла загиблих.

Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік. Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранена людина, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російські війська кілька разів 3 лютого обстрілювали Костянтинівську громаду на Донеччині. Про це у Facebook 3 лютого розповів начальник МВА Сергій Горбунов.

Він уточнив, що внаслідок обстрілів травмованих та загиблих немає.

На світанку 3 лютого російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Білокузьминівський старостинський округ. Внаслідок цього пошкоджені чотири лінії електромереж, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів громади та Білокузьминівської ВНС яка постачає воду в місто, — розповів Горбунов.

Також зранку російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Костянтинівка — пошкоджені фасад приватного будинку, лінію газопроводу, електромережу та легковий автомобіль.