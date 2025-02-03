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Стало известно, сколько военных и гражданских в Украине пропали без вести

Стало известно, сколько военных и гражданских в Украине пропали без вести

3 фев 2025, 17:29
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В Україні зниклими безвісти за особливих обставин офіційно вважаються 62 948 людей. Їх розшукують.

Про це повідомив 3 лютого уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов.

Йдеться про військових і цивільних, про яких є інформація в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин.

Водночас уже вдалося встановити місце знаходження та ідентифікувати тіла загиблих — це 10 291 людина.

Источник: Ракурс


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