В Полтаве избрали меру пресечения по делу об убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине

https://racurs.ua/n203755-v-poltave-izbrali-meru-presecheniya-po-delu-ob-ubiystve-voennoslujaschego-tck-v-piryatine.html

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У Полтаві обрали запобіжний захід у справі щодо вбивства військовослужбовця ТЦК на Полтавщині. Підозрюваного Вадима Кузуба взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.

На суді він визнав провину та розповів, що допомагав родичу втекти від ТЦК. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За словами Кузуба, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Іншому підозрюваному, Євгену Щербаку, який втікав від ТЦК, суд має обрати запобіжний захід після Кузуба. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.