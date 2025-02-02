Убийство военного на АЗС в Пирятине – в прокуратуре рассказали, как планировалось преступление

https://racurs.ua/n203718-ubiystvo-voennogo-na-azs-v-piryatine-v-prokurature-rasskazali-kak-planirovalos-prestuplenie.html

Ракурс

У прокуратурі Полтавської області розповіли, як планувалося убивство військового на АЗС у Пирятині.

Як виявилося, 31 січня житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.

Плануючи ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець назвався хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час.

Коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих. Він заволодів автоматом загиблого та разом зі спільником втік із місця події.

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом особам — жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114−1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України)

Іншому — пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114−1 КК України).