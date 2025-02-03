У Полтаві обрали запобіжний захід у справі щодо вбивства військовослужбовця ТЦК на Полтавщині

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У Полтаві обрали запобіжний захід у справі щодо вбивства військовослужбовця ТЦК на Полтавщині. Підозрюваного Вадима Кузуба взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.

На суді він визнав провину та розповів, що допомагав родичу втекти від ТЦК. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За словами Кузуба, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.