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Ракурс
Трамп думает об обмене украинских редкоземельных минералов на большую помощь США

Трамп думает об обмене украинских редкоземельных минералов на помощь США

3 фев 2025, 21:16
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Президент США Дональд Трамп думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

Про це повідомила газета The New York Times, а також кореспондентка «Голосу Америки» Катерина Лісунова.

Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкісними землями та іншими речами, — заявив Трамп.

Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати.

Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали, — сказав президент США.

Трамп додав, що в питанні врегулювання війни в Україні досягнуто «великого прогресу».

Також він анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном у найближчу добу і пообіцяв підняти Китаю мита, якщо не вдасться укласти угоду.

Источник: Ракурс


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