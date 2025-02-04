Рафаэль Гросси уже в 11 раз за время полномасштабной войны посещает Украину, фото: Rafael MarianoGrossi

https://racurs.ua/n203766-glava-magate-pribyl-v-ukrainu-chtoby-osmotret-kriticheski-vajnuu-podstanciu-foto.html

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Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з черговим візитом до України.

Цього разу він огляне критично важливу для безпеки АЕС підстанцію. Про це Гросі повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії, — зазначив він.

Гроссі наголосив, що все більш вразлива енергомережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для окупованої Запорізької АЕС.