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Рафаель Гроссі вже в 11 раз за час повномасштабної війни відвідує Україну, фото: Rafael MarianoGrossi
Очільник МАГАТЕ прибув до України, щоб оглянути критично важливу підстанцію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203766-ochilnyk-magate-prybuv-do-ukrayiny-schob-oglyanuty-krytychno-vajlyvu-pidstanciu-foto.htmlРакурс
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з черговим візитом до України.
Цього разу він огляне критично важливу для безпеки АЕС підстанцію. Про це Гросі повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.
Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії, — зазначив він.
Гроссі наголосив, що все більш вразлива енергомережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для окупованої Запорізької АЕС.