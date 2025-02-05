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Последствия атаки российских дронов в Кировоградской области, фото: Кировоградская ОВА
Российские дроны повредили дома на Кировоградщине и вызвали пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n203795-rossiyskie-drony-povredili-doma-na-kirovogradschine-i-vyzvali-pojar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували дронами Кіровоградщину.
У Кропивницькому районі по ворожих безпілотниках відпрацювала ППО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
На жаль, не обійшлося без наслідків. Уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани. В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати, — розповів він.
Загиблих та травмованих немає.
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