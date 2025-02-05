Последствия атаки российских дронов в Кировоградской области, фото: Кировоградская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували дронами Кіровоградщину.

У Кропивницькому районі по ворожих безпілотниках відпрацювала ППО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На жаль, не обійшлося без наслідків. Уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани. В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати, — розповів він.

Загиблих та травмованих немає.