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Ракурс
Наслідки атаки російських дронів на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Російські дрони пошкодили будинки на Кіровоградщині та спричинили пожежу (ФОТО)

5 лют 2025, 09:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували дронами Кіровоградщину.

У Кропивницькому районі по ворожих безпілотниках відпрацювала ППО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На жаль, не обійшлося без наслідків. Уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани. В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати, — розповів він.

Загиблих та травмованих немає.

Наслідки атаки російських дронів на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Джерело: Ракурс


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