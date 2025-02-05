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Рашисти масовано атакували Сумщину безпілотниками, фото: Сумська ОВА
14 «шахедів» збили вночі над Сумщиною — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n203793-14-shahediv-zbyly-vnochi-nad-sumschynou-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Над Сумщиною підрозділи ППО збили 14 ворожих безпілотників типу «Шахед». Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
З початку 2025 року наші зенітники вже ліквідували 313 російських безпілотників, кожен з яких ніс смерть в Україну, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що ворог вночі та зранку здійснив 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали:
- Роменська громада — внаслідок атаки БПЛА (один вибух) пошкоджено приватні житлові будинки;
- Конотопська громада — ворог атакував БПЛА (два вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад;
- Боромлянська громада — внаслідок атаки БПЛА (один вибух) пошкоджено нежитлові будівлі;
- Краснопільська громада — зафіксовано удари FPV-дронами (п'ять вибухів), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (один вибух).
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